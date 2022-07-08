СБУ задержала завербованного ФСБ корректировщика 8 июля, 10:41 Злоумышленник наводил огонь по позициям ВСУ и объектам критической инфраструктуры (Фото:СБУ)

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили коллаборанта, который корректировал удары российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник был завербован ФСБ через закрытую пророссийскую группу в одном из мессенджеров.

«Мужчина был игроманом и испытывал серьезные финансовые проблемы, поэтому с легкостью согласился на предложение „подработать“… Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области он лично проверял точность попадания и передавал куратору координаты для повторного удара. В другом случае предатель передал врагу данные о размещении передовых позиций украинских защитников в Днепропетровской области», — рассказали в СБУ.

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Оперативники украинской спецслужбы задержали российского агента при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию, где он планировал встретиться со своим куратором.

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