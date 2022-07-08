СБУ задержала завербованного ФСБ корректировщика

8 июля, 10:41
Злоумышленник наводил огонь по позициям ВСУ и объектам критической инфраструктуры (Фото:СБУ)

Злоумышленник наводил огонь по позициям ВСУ и объектам критической инфраструктуры (Фото:СБУ)

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили коллаборанта, который корректировал удары российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник был завербован ФСБ через закрытую пророссийскую группу в одном из мессенджеров.

Читайте также:

Злоумышленник также собирал сведения для диверсий на объектах критической инфраструктуры (Фото:Коллаж НВ) СБУ обезвредила агента ФСБ, завербованного для корректировки ударов по Николаеву

«Мужчина был игроманом и испытывал серьезные финансовые проблемы, поэтому с легкостью согласился на предложение „подработать“… Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области он лично проверял точность попадания и передавал куратору координаты для повторного удара. В другом случае предатель передал врагу данные о размещении передовых позиций украинских защитников в Днепропетровской области», — рассказали в СБУ.

Видео дня

Оперативники украинской спецслужбы задержали российского агента при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию, где он планировал встретиться со своим куратором.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0m17CWc6W26WCkpTXtQXcSXeMRsiwMcHovpv47nHqUYdTTY6ZkAh1EpoHobz3XRVBl
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Запорожская область Днепропетровская область Корректировщики Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Павел Баев
Норвежский политолог
Единственная надежда России. В чем заключается стратегия Путина

Путин, стремясь сломить единство Запада, топит российскую экономику

8 июля, 10:07
Мнения
Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

8 июля, 10:00
Мнения
Быстрая фаза сна уникальна, потому что именно она помогает нам видеть большую часть наших сновидений (Фото:bruce mars/Unsplash)
Вы ведь любите спать? /
Сон — это ключ к управлению эмоциями и вот как это работает
8 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X