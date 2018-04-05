СБУ задержала замначальника отделения налоговой инспекции Ивано-Франковской области

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Чиновница вымогала от потерпевшего 22 ,5 тысячи гривен
Фото: СБУ

Чиновница вымогала от потерпевшего 22 ,5 тысячи гривен

В Ивано-Франковской области на взятке разоблачили заместительницу начальника одного из территориальных отделений налоговой инспекции Главного управления ГФС.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, она требовала 22 ,5 тысячи гривен у представителя коммерческой структуры.

"В такую ​​сумму чиновница оценила содействие в возвращении средств со счета в связи с аннулированием свидетельства плательщика НДС. Правоохранители задержали злоумышленницу в рабочем кабинете после получения всей суммы взятки от посредника", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Киеве чиновницу налоговой инспекции.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове