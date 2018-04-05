СБУ задержала замначальника отделения налоговой инспекции Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области на взятке разоблачили заместительницу начальника одного из территориальных отделений налоговой инспекции Главного управления ГФС.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, она требовала 22 ,5 тысячи гривен у представителя коммерческой структуры.

"В такую ​​сумму чиновница оценила содействие в возвращении средств со счета в связи с аннулированием свидетельства плательщика НДС. Правоохранители задержали злоумышленницу в рабочем кабинете после получения всей суммы взятки от посредника", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Киеве чиновницу налоговой инспекции.