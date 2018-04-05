СБУ задержала замначальника отделения налоговой инспекции Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области на взятке разоблачили заместительницу начальника одного из территориальных отделений налоговой инспекции Главного управления ГФС.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, она требовала 22 ,5 тысячи гривен у представителя коммерческой структуры.
"В такую сумму чиновница оценила содействие в возвращении средств со счета в связи с аннулированием свидетельства плательщика НДС. Правоохранители задержали злоумышленницу в рабочем кабинете после получения всей суммы взятки от посредника", - рассказали в СБУ.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Киеве чиновницу налоговой инспекции.
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