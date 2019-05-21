СБУ задержала замглавы одного из горсоветов Киевской области Вчера, 17:51 595 Цей матеріал також доступний українською СБУ Чиновник вымогал взятки за содействие в регистрации земельных участков СБУ

В Киевской области правоохранители задержали заместителя председателя Васильковского городского совета.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в его обязанности входило координирование работы Центра предоставления административных услуг района, однако вместо этого чиновник наладил для себя коррупционную схему.

По данным следствия, злоумышленник вымогал у местных жителей взятки за содействие в регистрации земельных участков.

Фото: СБУ

Оперативники СБУ задержали замглавы горсовета при получении от представителя землеустроительной организации $2,5 тысяч.

В отношении него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет лишения свободы).