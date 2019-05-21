СБУ задержала замглавы одного из горсоветов Киевской области
В Киевской области
правоохранители задержали заместителя председателя Васильковского городского
совета.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, в его обязанности входило координирование работы
Центра предоставления административных услуг района, однако вместо этого чиновник
наладил для себя коррупционную схему.
По данным
следствия, злоумышленник вымогал у местных жителей взятки за содействие в регистрации земельных участков.
Оперативники СБУ
задержали замглавы горсовета при получении от представителя землеустроительной
организации $2,5 тысяч.
В отношении
него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12
лет лишения свободы).