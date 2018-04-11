СБУ задержала заместителя прокурора Винницкой области

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Как рассказали в СБУ, прокурор требовал взятку за закрытие уголовного дела
Фото: СБУ

Как рассказали в СБУ, прокурор требовал взятку за закрытие уголовного дела

Правоохранители разоблачили на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Установлено, что чиновник требовал $6 тысяч за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оперативники задержали прокурора и двух его посредников в местах их проживания после получения всей суммы взятки.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала руководителя отдела прокуратуры Волынской области.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове