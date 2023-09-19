В Славянске задержали информаторку РФ, которая шпионила за техникой ВСУ

19 сентября, 10:57
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Женщине грозит до восемь лет тюрьмы (Фото:СБУ/Telegram)

Женщине грозит до восемь лет тюрьмы (Фото:СБУ/Telegram)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала вражескую корректировщицу в Славянске Донецкой области, которая из окна собственного дома шпионила за перемещением техники Сил обороны Украины. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Злоумышленница пыталась обнаружить в Славянске локации войск ВСУ и навести по ним российские удары.

По данным следствия, больше всего оккупантов интересовали маршруты перемещения артиллерии украинских военных, включая реактивные системы залпового огня, которые используются в контрнаступлении под Бахмутом.

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Коллаборационистка обустроила в собственной квартире своеобразный «наблюдательный пункт» для того, чтобы следить за перемещением войск Сил обороны Украины.

В СБУ отметили, что полученную информацию она передавала в один из прокремлевских Телеграмм-каналов, который администрируют представители спецслужб России.

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На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения в виде содержания под стражей.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Славянск Донецкая область Служба безопасности Украины (СБУ) Спецслужбы РФ Информатор Российские спецслужбы Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

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