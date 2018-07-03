СБУ задержала за взяточничество одного из руководителей Мариупольского морского порта

Правоохранители задержали в Донецкой области одного из руководителей Мариупольского морского порта.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник организовал механизм получения взяток за выдачу морякам необходимых для работы документов, а в случае отказа платить умышленно затягивал сроки их выдачи.
"Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой Донецкой области задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете при получении очередной взятки в сумме трех с половиной тысяч гривен", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что чиновник Укртрансбезопасности обложил "данью" суда, заходившие в порты Одесской области.
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