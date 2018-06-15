СБУ задержала второго фигуранта дела о подготовке покушения на Бабченко

Бабченко (в центре) предстал на брифинге СБУ 30 мамя, где сообщили, что его убийство было инсценировкой

Служба безопасности Украины задержала еще одного подозреваемого в подготовке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Спецслужба провела задержание гражданина Украины "Т" 13 июня. Согласно информации СБУ, задержанный выполнял роль руководителя группы из трех украинцев, которые под контролем российской спецслужбы тренировались в Ростове-на-Дону для проведения серии терактов в Украине.

Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления ведомства Богдан Тиводар на брифинге в Киеве 15 июня, передает 112 Украина.

Дома у "гражданина Т." в ходе проведения обыска изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

"В настоящее время имеются достаточные основания подозревать "гражданина Т." в причастности к приготовлению терактов", - подчеркнул Тиводар.

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Сейчас задержаному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами), а также в организации приготовления теракта.

Ранее по делу о подготовке покушения на Бабченко был задержан Борис Герман. Во время суда об избрании меры пресечения он заявил, что работает на украинскую контрразведку, однако генпрокурор Юрий Луценко опроверг его слова.

Также на брифинге Тиводар представил разговор Германа и его куратора в РФ Вячеслава Пивоварника по делу Бабченко, а также Германа и неназванного свидетеля. Они обсуждали подготовку убийства Бабченко и пути доставки оружия и боеприпасов. Во время разговора о финансировании упоминается партия Разумная сила.

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В конце мая СБУ инсценировала убийство Бабченко, чтобы раскрыть готовящееся на него покушение.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.