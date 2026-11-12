СБУ при содействии Драпатого задержала военнослужащего, который по заказу России готовил покушение на одного из комбригов ДШВ

Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины и при содействии главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого разоблачила мобилизованного, который по заказу ФСБ РФ готовил покушение на полковника — командира одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ. Об этом говорится в сообщении СБУ, опубликованном в четверг, 12 ноября.

Подозреваемого задержали в Николаеве. По данным следствия, фигурант должен был в режиме реального времени навести ракетный удар РФ на штаб боевого подразделения, где находился полковник.

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В СБУ заявили, что заблаговременно обезопасили места дислокации украинских десантников и задержали «крота», который готовился передать своему куратору из ФСБ координаты для удара.

У мужчины изъяли телефон с доказательствами работы на российских оккупантов. По данным СБУ, он попал в поле зрения ФСБ, когда искал близкие отношения в Telegram-каналах для знакомств.

Фото: СБУ

Фигурант собирал данные о местах дислокации командования бригады и передавал врагу информацию о пунктах хранения и запуска ударных дронов ВСУ, предназначенных для нанесения ударов по тылу РФ, сообщает Служба безопасности.

Фото: СБУ

СБУ сообщила агенту РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена); ему грозит пожизненное заключение. Фигурант находится под стражей без права внесения залога.