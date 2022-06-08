СБУ задержала шпионку с позывным «Победа», собиравшую чрезвычайно важную для РФ информацию
Злоумышленнице грозит от 15 лет лишения свободы, либо пожизненный срок (Фото:СБУ)
В Житомирской области задержали местную жительницу, собиравшую разведывательную информацию для российских оккупантов.
Об этом в среду, 8 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.
Завербованная через соцсети жительница одного из сел региона получила от своих кураторов позывной «Победа», а также подробные инструкции относительно способов сбора и передачи разведданных.
В частности, спецслужбы РФ интересовало:
- местонахождение военных объектов и складов с оружием и боеприпасами;
- сведения о подразделениях ВСУ, их численности, видах вооружений, местах дислокации и их перемещения, в первую очередь по железной дороге;
- геолокационные данные мест временного пребывания украинских военных и местной терробороны.
«Это была чрезвычайно важная для российской разведки информация, поскольку через это село двигались силы ВСУ, которые выбивали врага с временно оккупированных территорий», — подчеркнули в СБУ.
Согласно ч.2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, пособнице оккупантов грозит до 15 лет лишения свободы, либо пожизненный срок.
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