СБУ задержала шпионку с позывным «Победа», собиравшую чрезвычайно важную для РФ информацию 8 июня, 16:45 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленнице грозит от 15 лет лишения свободы, либо пожизненный срок (Фото:СБУ)

В Житомирской области задержали местную жительницу, собиравшую разведывательную информацию для российских оккупантов.

Об этом в среду, 8 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.

Завербованная через соцсети жительница одного из сел региона получила от своих кураторов позывной «Победа», а также подробные инструкции относительно способов сбора и передачи разведданных.

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В частности, спецслужбы РФ интересовало:

местонахождение военных объектов и складов с оружием и боеприпасами;

сведения о подразделениях ВСУ, их численности, видах вооружений, местах дислокации и их перемещения, в первую очередь по железной дороге;

геолокационные данные мест временного пребывания украинских военных и местной терробороны.

«Это была чрезвычайно важная для российской разведки информация, поскольку через это село двигались силы ВСУ, которые выбивали врага с временно оккупированных территорий», — подчеркнули в СБУ.

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Согласно ч.2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, пособнице оккупантов грозит до 15 лет лишения свободы, либо пожизненный срок.

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