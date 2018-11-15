СБУ задержала в Житомире военных-контрактников, торговавших взрывчаткой

В Житомире Служба безопасности Украины разоблачили военнослужащих-контрактников ВСУ, которые торговал взрывчаткой.

В частности, злоумышленники наладили канал сбыта тротила, пластида и средств детонации.

Как сообщается, товар для продажи завозили из зоны проведения ООС на Донбассе, а клиентами были представители местных криминальных кругов.

Военных задержали на одной из улиц города во время очередной попытки продажи почти двух с половиной килограммов пластида, двух тротиловых шашек общим весом 400 граммов и средств детонации к ним.

При этом ранее оперативники СБУ уже задокументировали продажу указанными лицами другой партии взрывчатки.