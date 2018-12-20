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СБУ задержала в Житомире двух чиновников Госфискальной службы

Сегодня, 13:46
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Чиновники вымогали взятку у местного предпринимателя

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала старшего следователя по особо важным делам и заведующую одного из секторов главного управления ГФС в Житомирской области.

Как рассказали в спецслужбе, чиновники вымогали взятку у местного предпринимателя.

Взамен злоумышленники обещали ему "решение вопроса" относительно штрафных санкций за нарушения, обнаруженные во время проверки.

После того, как бизнесмен перевел на банковскую карточку одного из чиновников вымогаемую взятку, второй сотрудник ГФС передал ему поддельный акт с уменьшенным в пять раз штрафом.

Во время санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили и изъяли документы, подтверждающие осуществление незаконной сделки.

Теги:   ГФС Житомир Коррупция

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