СБУ задержала в Запорожской области "командира танкового расчета ДНР"

В РФ боевика завербовали для шпионажа на территории Запорожской области

Служба безопасности Украины задержала в Запорожской области боевика пророссийской террористической организации "ДНР".

Как сообщается, он присоединился к оккупационным силам РФ в марте 2015 года и, находясь на "должности командира танкового расчета", принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в Донецкой области.

Уехав после этого в Россию, злоумышленник через некоторое время вернулся в Украину, получив от своих кураторов задание собирать информацию о военных объектах, правоохранительных органах и административных зданиях, а также о перемещении подразделений ВСУ.

Оперативники СБУ задержали боевика по месту его проживания в одном из поселков области.