09 октября 2018, вторник

СБУ задержала в Запорожской области "командира танкового расчета ДНР"

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В РФ боевика завербовали для шпионажа на территории Запорожской области
Фото: СБУ

В РФ боевика завербовали для шпионажа на территории Запорожской области

Служба безопасности Украины задержала в Запорожской области боевика пророссийской террористической организации "ДНР".

Как сообщается, он присоединился к оккупационным силам РФ в марте 2015 года и, находясь на "должности командира танкового расчета", принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в Донецкой области.

Уехав после этого в Россию, злоумышленник через некоторое время вернулся в Украину, получив от своих кураторов задание собирать информацию о военных объектах, правоохранительных органах и административных зданиях, а также о перемещении подразделений ВСУ.

Оперативники СБУ задержали боевика по месту его проживания в одном из поселков области.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове