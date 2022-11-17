Задержан «расконсервированный» агент ГРУ, наводивший ракеты на энергосистему Винницкой области 17 ноября, 10:05 Злоумышленник был завербован ГРУ еще в 90-х (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали в Винницкой области «расконсервированного» агента главного разведывательного управления генштаба РФ.

Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник передавал своим российским кураторам информацию о местах дислокации и передвижении Сил обороны, а также координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения региона.

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Именно по его наводке оккупанты планировали нанести серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области.

«Задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии. После этого проживал в Винницкой области. По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в „режим ожидания“. В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник ГРУ и запросил „помощь“ в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины», — рассказали в СБУ.

На данное время задержанный уже уведомлен о подозрении по ч. 2. ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.