СБУ задержала в Одесском горсовете замначальника коммунального предприятия

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Чиновника задержали прямо на рабочем месте
Фото: СБУ

Чиновника задержали прямо на рабочем месте

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника одного из коммунальных предприятий городского совета.

Как сообщается, чиновник систематически требовал от предпринимателей деньги за согласование разрешительных документов на осуществление торговли в курортных городах области.

"Расценки" составляли от полутора тысяч долларов за каждое торговое место. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении взятки в размере четыре тысячи долларов США", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области за взяточничество задержали замкомбата одной из воинских частей НГУ.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове