СБУ задержала в Одесском горсовете замначальника коммунального предприятия

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника одного из коммунальных предприятий городского совета.

Как сообщается, чиновник систематически требовал от предпринимателей деньги за согласование разрешительных документов на осуществление торговли в курортных городах области.

"Расценки" составляли от полутора тысяч долларов за каждое торговое место. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении взятки в размере четыре тысячи долларов США", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области за взяточничество задержали замкомбата одной из воинских частей НГУ.