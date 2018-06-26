26 июня 2018, вторник

СБУ задержала в Одесской области таможенника, пропускавшего за взятки машины на "еврономерах"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Стоимость проезда одной машины на
Фото: СБУ

Стоимость проезда одной машины на "еврономерах" составляла $50

Служба безопасности Украины уличила в систематическом взяточничестве руководителя одного из структурных подразделений Одесской таможни.

"Правоохранители установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан Украины за беспрепятственный пропуск на территорию нашего государства автомобилей с иностранной регистрацией", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, стоимость проезда одной такой машины составляла $50.

"Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в кафе вблизи таможенного поста при получении очередного транша в размере $650 за пропуск тринадцати автомашин на "еврономерах", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что замначальника Киевской таможни арестовали за взяточничество.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове