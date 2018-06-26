СБУ задержала в Одесской области таможенника, пропускавшего за взятки машины на "еврономерах"

Стоимость проезда одной машины на "еврономерах" составляла $50

Служба безопасности Украины уличила в систематическом взяточничестве руководителя одного из структурных подразделений Одесской таможни.

"Правоохранители установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан Украины за беспрепятственный пропуск на территорию нашего государства автомобилей с иностранной регистрацией", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, стоимость проезда одной такой машины составляла $50.

"Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в кафе вблизи таможенного поста при получении очередного транша в размере $650 за пропуск тринадцати автомашин на "еврономерах", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что замначальника Киевской таможни арестовали за взяточничество.