СБУ задержала оккупанта, который пытался залечь на дно в Одессе 7 ноября, 10:23 Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали в Одессе боевика незаконного вооруженного формирования Призрак.

Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник присоединился к российским оккупантам еще в 2015 году.

Пройдя в Ростове боевую подготовку, он вступил в банду, снабжавшую оружием и боеприпасами террористическую организацию «ЛНР».

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Кроме того, боевик занимался материально-техническим обеспечением группировки Призрак, входившей в состав 2-го оккупационного корпуса РФ в захваченных районах Луганской области, и принимал непосредственное участие в подготовке постановочных сюжетов для кремлевской пропаганды.

Впоследствии он покинул Украину и перебрался на российскую территорию, однако через какое-то время прибыл в Одесскую область, где попытался залечь на дно.

На данное время задержанный взят под стражу. Согласно ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.