СБУ задержала в Одессе бывшего боевика батальона «Спарта», участвовавшего в захвате Донецкого аэропорта 6 марта, 11:27 СБУ задержала в Одессе бывшего боевика батальона «Спарта» российских террористов «ДНР» (Фото:СБУ)

СБУ задержала в Одессе бывшего боевика батальона «Спарта» контролируемой Россией террористической группировки «ДНР», который, в частности, участвовал в захвате Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина в 2015 году присоединился к батальону российских террористов "Спарта" и участвовал в боях против украинских сил на Донбассе.

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В составе вражеской группировки он обстреливал оборонные позиции украинских войск, участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на «курсах» снайперов.

После полученного ранения покинул ряды оккупационной армии и скрыто выехал на подконтрольную территорию Украины. Позже он вернулся на постоянное местожительство в Одесскую область.

Долгое время злоумышленник скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими приспешниками из рядов террористов.

Но в итоге сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.



При обыске по месту жительства у мужчины была обнаружена компьютерная техника, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической группе или террористической организации).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.