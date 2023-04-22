СБУ задержала девять коллаборантов в Лимане и нашла у них тайник с оружием — видео

22 апреля, 13:31
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Сотрудники СБУ в Лимане (Фото:Скриншот с видео)

Сотрудники СБУ в Лимане (Фото:Скриншот с видео)

Служба безопасности Украины в Лимане Донецкой области задержала девять местных коллаборантов и нашла тайник с огнеметом, гранатами и патронами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители отметили, что среди коллаборантов — 38-летний житель города, который передавал россиянам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны. Коммуникацию с российскими оккупантами поддерживал через запрещенную в Украине соцсеть Одноклассники.

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Также сотрудники СБУ задержали бывшего командира караула Лиманского центра безопасности граждан. В июле прошлого года он согласился возглавить созданную захватчиками местную «пожарно-спасательную часть МЧС ДНР».

Еще трое задержанных мужчин после захвата города вступили в ряды оккупационной администрации.

https://www.youtube.com/embed/r9cL8iHlGFw

В СБУ отмечают, что им сообщено о подозрении по ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность.

Кроме того, в ходе комплексных мероприятий правоохранители обнаружили схрон с российским оружием и боеприпасами, который был обустроен в заброшенном частном здании. Там обнаружили:

  • реактивный пехотный огнемет Шмель;

  • гранаты Ф-1 и РДГ-2;

  • запалы к боевым гранатам;

  • 20 взрывателей;

  • 30-мм реактивный сигнальный патрон;

  • наземный сигнальный патрон;

  • 150 патронов к стрелковому оружию.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Донецкая область Оружие Служба безопасности Украины (СБУ) Зрада Война России против Украины Коллаборационизм

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