СБУ задержала девять коллаборантов в Лимане и нашла у них тайник с оружием — видео
Сотрудники СБУ в Лимане (Фото:Скриншот с видео)
Служба безопасности Украины в Лимане Донецкой области задержала девять местных коллаборантов и нашла тайник с огнеметом, гранатами и патронами.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители отметили, что среди коллаборантов — 38-летний житель города, который передавал россиянам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны. Коммуникацию с российскими оккупантами поддерживал через запрещенную в Украине соцсеть Одноклассники.
Также сотрудники СБУ задержали бывшего командира караула Лиманского центра безопасности граждан. В июле прошлого года он согласился возглавить созданную захватчиками местную «пожарно-спасательную часть МЧС ДНР».
Еще трое задержанных мужчин после захвата города вступили в ряды оккупационной администрации.
В СБУ отмечают, что им сообщено о подозрении по ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность.
Кроме того, в ходе комплексных мероприятий правоохранители обнаружили схрон с российским оружием и боеприпасами, который был обустроен в заброшенном частном здании. Там обнаружили:
реактивный пехотный огнемет Шмель;
гранаты Ф-1 и РДГ-2;
запалы к боевым гранатам;
20 взрывателей;
30-мм реактивный сигнальный патрон;
наземный сигнальный патрон;
150 патронов к стрелковому оружию.