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СБУ разоблачила банду, занимавшуюся вымогательством денег и имущества у предпринимателей

Сегодня, 14:27
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СБУ разоблачила банду, занимавшуюся вымогательством денег и имущества у предпринимателей - фото

СБУ

Злоумышленников задержали после получения ими очередной «дани»

Сотрудники СБУ разоблачили в Кропивницком организованную преступную группу, которая специализировалась на вымогательстве денег и имущества у местных предпринимателей.

Как рассказали в спецслужбе, злоумышленники обязывали коммерсантов выплачивать несуществующие долги, а в случае отказа угрожали потерпевшим физическим насилием.

В частности, оперативники задокументировали факт вымогательства рэкетирами у одного из предпринимателей, которого регулярно избивали в течение нескольких недель, $6,5 тысяч.

Правоохранители задержали участников банды на одной из улиц города при получении ими части «дани» в размере 16 тысяч гривен и ключей от автомобиля, принадлежащему бизнесмену.

В отношении злоумышленников начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины (от 3 до 7 лет).

При этом отмечается, что проверяется также информация о причастности к данной незаконной деятельности должностных лиц Нацполиции.

Теги:   Рэкет Кропивницкий

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