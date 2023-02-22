Занимался подготовкой заказных публикаций. В Киеве поймали прокремлевского блогера, скрывавшегося в монастыре УПЦ МП 22 февраля, 13:22 Задержанный пророссийский блогер (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Киеве прокремлевского блогера, скрывавшегося от правосудия в монастыре УПЦ московского патриархата. Он занимался подготовкой заказных публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Отмечается, что приспешником оккупантов является столичный блогер, основатель так называемого «русского клуба».

В своих колонках задержанный называл «закономерным» захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации «Л/ДНР».

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По данным СБУ, в августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), что карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

При этом злоумышленник прибег к побегу и пытался скрываться от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ (МП).

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины.

"За каждую "порцию" деструктивного контента предатель получал от агрессора денежное вознаграждение", - сообщают правоохранители.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.