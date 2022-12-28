В Киеве задержали прокремлевского коллаборанта — СБУ 28 декабря, 11:28 Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители задержали в Киеве прокремлевского коллаборанта, который ранее работал руководителем коммунального предприятия во временно оккупированном РФ Сватово в Луганской области.

Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

После начала полномасштабного вторжения российских войск он сразу же поддержал оккупантов и предложил им свою помощь, за что был назначен фейковым «главой муниципального предприятия по благоустройству».

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«Находясь на „должности“, он помогал оккупационной администрации организовывать „массовые“ мероприятия и постановочные телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии РФ. Также выполнял указание Москвы о переименовании улиц захваченного города „советскими“ названиями», — рассказали в СБУ.

Фото: СБУ

С началом контрнаступления ВСУ злоумышленник предпочел сбежать в РФ, но в итоге вернулся в Украину и пытался скрываться от правосудия в Киеве.

На данное время задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111−1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.