В Киеве задержали прокремлевского коллаборанта — СБУ

28 декабря, 11:28
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Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители задержали в Киеве прокремлевского коллаборанта, который ранее работал руководителем коммунального предприятия во временно оккупированном РФ Сватово в Луганской области.

Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

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После начала полномасштабного вторжения российских войск он сразу же поддержал оккупантов и предложил им свою помощь, за что был назначен фейковым «главой муниципального предприятия по благоустройству».

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«Находясь на „должности“, он помогал оккупационной администрации организовывать „массовые“ мероприятия и постановочные телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии РФ. Также выполнял указание Москвы о переименовании улиц захваченного города „советскими“ названиями», — рассказали в СБУ.

СБУ
Фото: СБУ

С началом контрнаступления ВСУ злоумышленник предпочел сбежать в РФ, но в итоге вернулся в Украину и пытался скрываться от правосудия в Киеве.

На данное время задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111−1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Сватово Коллаборант Война России против Украины

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