СБУ задержала в Киеве чиновницу налоговой инспекции

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Чиновница требовала взятку за неприменение штрафных санкций
Фото: СБУ

Чиновница требовала взятку за неприменение штрафных санкций

В Киеве задержали на взятке главного ревизора-инспектора одного из районных отделений Государственной налоговой инспекции областного управления ГФС.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновница требовала у столичного предпринимателя $1 тысячу за неприменение штрафных санкций по результатам проверки.

"Деньги за "услугу" коммерсант должен был перечислить на банковский карточный счет чиновницы. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу на рабочем месте после поступления первой части взятки", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании ей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Одесском горсовете замначальника коммунального предприятия.

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