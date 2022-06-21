В Киеве задержали боевика из группировки Восток — СБУ 21 июня, 15:04 Цей матеріал також доступний українською Как рассказали в СБУ, до 2014 года злоумышленник служил в Нацгвардии (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали в Киеве прокремлевского террориста.

Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник был членом организованной преступной группы Восток, которая входит в состав террористической организации «ДНР».

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До 2014 года он занимал должность заместителя командира подразделения Национальной гвардии Украины, однако после оккупации РФ Донецка перешел на сторону противника и принимал активное участие в захвате военных объектов на территории региона.

После этого он долгое время скрывался от правосудия, пока в итоге не перебрался в Киев, где устроился в одну из столичных охранных фирм.

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