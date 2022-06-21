В Киеве задержали боевика из группировки Восток — СБУ

21 июня, 15:04
Цей матеріал також доступний українською
Как рассказали в СБУ, до 2014 года злоумышленник служил в Нацгвардии (Фото:СБУ)

Как рассказали в СБУ, до 2014 года злоумышленник служил в Нацгвардии (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали в Киеве прокремлевского террориста.

Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
Один из руководителей Укрэнерго перешел на сторону оккупантов — СБУ

Злоумышленник был членом организованной преступной группы Восток, которая входит в состав террористической организации «ДНР».

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/CaVUZUrZcnQ

До 2014 года он занимал должность заместителя командира подразделения Национальной гвардии Украины, однако после оккупации РФ Донецка перешел на сторону противника и принимал активное участие в захвате военных объектов на территории региона.

После этого он долгое время скрывался от правосудия, пока в итоге не перебрался в Киев, где устроился в одну из столичных охранных фирм.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев ДНР Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Группировка Восток Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X