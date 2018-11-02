СБУ задержала в Харькове чиновницу ГФС, вымогавшую взятку в 200 тысяч гривен

Чиновницу задержали во время получения части взятки

Сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали в Харькове чиновницу Государственной фискальной службы.

Как рассказали в спецслужбе, старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем требовала от руководителя местного коммерческого предприятия взятку в размере 200 тысяч гривен.

За указанную сумму она обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные нарушения и не начислить штрафные санкции в полном объеме.

Задержали злоумышленницу в одном из ресторанов во время получения очередной части взятки в размере 100 тысяч гривен.