СБУ задержала в Харькове чиновницу ГФС, вымогавшую взятку в 200 тысяч гривен

Сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали в Харькове чиновницу Государственной фискальной службы.
Как рассказали в спецслужбе, старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем требовала от руководителя местного коммерческого предприятия взятку в размере 200 тысяч гривен.
За указанную сумму она обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные нарушения и не начислить штрафные санкции в полном объеме.
Задержали злоумышленницу в одном из ресторанов во время получения очередной части взятки в размере 100 тысяч гривен.
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