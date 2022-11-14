В Херсонской области задержали оккупанта, стрелявшего в мирных жителей 14 ноября, 13:41 Злоумышленнику грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

В результате спецоперации в Херсонской области задержан российский оккупант, стрелявший в мирных жителей.

Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Речь идет о жителе Ждановки Донецкой области, который в 2014 году добровольно вступил в ряды прокремлевской террористической организации «ДНР», а в начале полномасштабного вторжения РФ командовал одним из взводов российских оккупационных сил.

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«Он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении. Кроме того, установлены факты его стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признания в якобы их причастности к украинским партизанам или ДРГ», — рассказали в СБУ.

Против задержанного начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.