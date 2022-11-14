В Херсонской области задержали оккупанта, стрелявшего в мирных жителей
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)
В результате спецоперации в Херсонской области задержан российский оккупант, стрелявший в мирных жителей.
Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Речь идет о жителе Ждановки Донецкой области, который в 2014 году добровольно вступил в ряды прокремлевской террористической организации «ДНР», а в начале полномасштабного вторжения РФ командовал одним из взводов российских оккупационных сил.
«Он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении. Кроме того, установлены факты его стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признания в якобы их причастности к украинским партизанам или ДРГ», — рассказали в СБУ.
Против задержанного начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.
После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».
В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.