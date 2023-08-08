Присягнул «на верность России», чтобы пытать украинцев. СБУ задержала коллаборанта в Херсоне 8 августа, 13:12 СБУ 8 августа задержала в Херсоне коллаборанта, который присягнул «на верность России», чтобы пытать украинцев (Фото:СБУ/Телеграм)

Служба безопасности задержала в Херсоне коллаборанта, который помогал россиянам пытать местных жителей во время оккупации города. Для этого подозреваемый подписал «присягу гражданина РФ».

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Фото: СБУ

По данным спецслужбы, после подписания фигурантом так называемой «присяги», его назначили «младшим инспектором» в местной тюрьме под названием Изолятор № 1.

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Сообщается, что на этой «должности» он конвоировал похищенных украинцев в камеры оккупационной тюрьмы, где участвовал в пытках над потерпевшими.

Установлено, что он бил украинских пленников, в частности участников движения сопротивления, забирал у них личные вещи и на долгое время оставлял без еды и воды. Во время физического насилия над потерпевшими коллаборационист неоднократно угрожал им убийством.

Сообщается, что после освобождения Херсона фигурант пытался «залечь на дно», чтобы избежать правосудия.

СБУ при обыске в его квартире обнаружили:

оккупационный « пропуск», который позволял ему беспрепятственно проезжать через российские блокпосты;

пропуск», который позволял ему беспрепятственно проезжать через российские блокпосты; «выписку из приказа» о назначении на «должность» в рядах захватнического органа;

«справку» о зачислении в администрацию российского застенка;

подписанную « присягу» на верность стране-агрессору и заявление на получение гражданства РФ.

Фото: СБУ

Фигуранту сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее агентство CNN со ссылкой на отчет Mobile Justice Team сообщало, что российские оккупанты обустроили не менее 35 застенков для украинцев на временно захваченных территориях в Херсонской области.

В отчете указано, что 43% украинцев, которых российские оккупанты удерживали в более чем 35 застенках в Херсонской области, подвергались пыткам. Они назвали сексуальное насилие распространенной тактикой, которую оккупанты применяли как к мужчинам, так и женщинам. По данным отчета, оккупанты чаще всего пытали военнослужащих и членов их семей.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее говорил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.

