Грозит пожизненное заключение: СБУ задержала корректировщика ударов РФ по Харьковской области

5 июля, 14:28
Коллаборанту грозит лишение свободы на срок до 15 лет, либо пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Коллаборанту грозит лишение свободы на срок до 15 лет, либо пожизненное заключение (Фото:СБУ)

В Харьковской области задержали 41-летнего местного жителя, который корректировал удары российских войск.

Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленник собирал для оккупантов информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, а также координаты местоположения военной техники и укреплений, возведенных на территории области для защиты от вторжения.

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Согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет либо пожизненное заключение.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Корректировщики Коллаборант Война России против Украины

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