СБУ задержала в Харькове за взяточничество чиновника облуправления юстиции
В Харькове
задержали старшего государственного исполнителя одной из районных
исполнительных служб облуправления юстиции.
Как сообщается, его уличили в вымогательстве взятки у руководителя местного торгового
комплекса.
Чиновник предлагал
предпринимателю за $3 тысячи не применять к нему меры по
принудительному исполнению судебного решения и закрыть соответствующее
исполнительное производство.
Оперативники СБУ задержали
злоумышленника в одном из местных кафе после получения им вымогаемой взятки.
В отношении него
начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет). Решается
вопрос об избрании задержанному меры пресечения.