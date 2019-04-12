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СБУ задержала в Харькове за взяточничество чиновника облуправления юстиции

Сегодня, 12:08
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СБУ задержала в Харькове за взяточничество чиновника облуправления юстиции - фото

СБУ

Чиновник вымогал взятку у руководителя торгового комплекса

В Харькове задержали старшего государственного исполнителя одной из районных исполнительных служб облуправления юстиции.

Как сообщается, его уличили в вымогательстве взятки у руководителя местного торгового комплекса.

Чиновник предлагал предпринимателю за $3 тысячи не применять к нему меры по принудительному исполнению судебного решения и закрыть соответствующее исполнительное производство.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника в одном из местных кафе после получения им вымогаемой взятки.

В отношении него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. 

Теги:   Харьков Чиновники Коррупция

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