СБУ задержала в Харькове за взяточничество чиновника облуправления юстиции Сегодня, 12:08 406 Цей матеріал також доступний українською СБУ Чиновник вымогал взятку у руководителя торгового комплекса СБУ

В Харькове задержали старшего государственного исполнителя одной из районных исполнительных служб облуправления юстиции.

Как сообщается, его уличили в вымогательстве взятки у руководителя местного торгового комплекса.

Чиновник предлагал предпринимателю за $3 тысячи не применять к нему меры по принудительному исполнению судебного решения и закрыть соответствующее исполнительное производство.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника в одном из местных кафе после получения им вымогаемой взятки.

В отношении него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.