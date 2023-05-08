СБУ разоблачила двух российских агенток. Одна из них работала на ЧВК Вагнера
Злоумышленницы собирали разведданные о Силах обороны в районе Бахмута и Славянска (Фото:СБУ)
Правоохранители разоблачили сразу двух российских агентов, передававших оккупантам разведданные, касавшиеся Донецкого направления.
Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в Службе безопасности Украины.
При этом одна из задержанных оказалась информатором ЧВК Вагнера, подконтрольной российскому военному преступнику Евгению Пригожину.
Женщина собирала для врага данные о местоположении огневых позиций и маршрутах перемещения украинских войск в районе Бахмута, передавая их наемникам через своих знакомых, проживающих на территории РФ.
Еще одним агентом захватчиков оказалась жительница Славянская, контактировавшая с военнослужащим ВС РФ, воюющим на восточном фронте.
«По его указанию она передавала захватчикам данные о передвижении подразделений Сил обороны вблизи города. Также она предоставила агрессору координаты местной поликлиники и одной из школ», — рассказали в СБУ.
Обеих злоумышленниц задержали непосредственно во время выполнения ими вражеских задач.