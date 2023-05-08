СБУ разоблачила двух российских агенток. Одна из них работала на ЧВК Вагнера

8 мая, 10:58
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Злоумышленницы собирали разведданные о Силах обороны в районе Бахмута и Славянска (Фото:СБУ)

Злоумышленницы собирали разведданные о Силах обороны в районе Бахмута и Славянска (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили сразу двух российских агентов, передававших оккупантам разведданные, касавшиеся Донецкого направления.

Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в Службе безопасности Украины.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

При этом одна из задержанных оказалась информатором ЧВК Вагнера, подконтрольной российскому военному преступнику Евгению Пригожину.

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Женщина собирала для врага данные о местоположении огневых позиций и маршрутах перемещения украинских войск в районе Бахмута, передавая их наемникам через своих знакомых, проживающих на территории РФ.

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Еще одним агентом захватчиков оказалась жительница Славянская, контактировавшая с военнослужащим ВС РФ, воюющим на восточном фронте.

«По его указанию она передавала захватчикам данные о передвижении подразделений Сил обороны вблизи города. Также она предоставила агрессору координаты местной поликлиники и одной из школ», — рассказали в СБУ.

Обеих злоумышленниц задержали непосредственно во время выполнения ими вражеских задач.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Славянск Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Бахмут Российская агентура Война России против Украины

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