СБУ разоблачила двух российских агенток. Одна из них работала на ЧВК Вагнера 8 мая, 10:58 Злоумышленницы собирали разведданные о Силах обороны в районе Бахмута и Славянска (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили сразу двух российских агентов, передававших оккупантам разведданные, касавшиеся Донецкого направления.

Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в Службе безопасности Украины.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

При этом одна из задержанных оказалась информатором ЧВК Вагнера, подконтрольной российскому военному преступнику Евгению Пригожину.

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Женщина собирала для врага данные о местоположении огневых позиций и маршрутах перемещения украинских войск в районе Бахмута, передавая их наемникам через своих знакомых, проживающих на территории РФ.

Еще одним агентом захватчиков оказалась жительница Славянская, контактировавшая с военнослужащим ВС РФ, воюющим на восточном фронте.

«По его указанию она передавала захватчикам данные о передвижении подразделений Сил обороны вблизи города. Также она предоставила агрессору координаты местной поликлиники и одной из школ», — рассказали в СБУ.

Обеих злоумышленниц задержали непосредственно во время выполнения ими вражеских задач.