СБУ задержала в Днепре чиновника ГПСУ, продававшего секретные данные

В Днепре разоблачили начальника отделения пограничной службы, который торговал секретными данными.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды за передачу посторонним лицам информации с ограниченным доступом.

"Правоохранители задокументировали три эпизода получения злоумышленником взяток на общую сумму 9 тысяч гривен. За неправомерную выгоду пограничник собирал, проверял и передавал информацию о лицах, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу Украины, в том числе в отношении лиц, причастных к совершению террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в центре Днепра при получении очередной взятки.

При этом во время обысков по месту работы и проживания чиновника изъяты документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

Ранее сообщалось, что украинец пытался вывезти в Иран секретные данные о флагмане украинского флота.