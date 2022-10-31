В Бахмуте задержали российского агента — СБУ

31 октября, 12:35
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Злоумышленник корректировал удары РФ и следил за подразделениями ВСУ (Фото:СБУ)

Злоумышленник корректировал удары РФ и следил за подразделениями ВСУ (Фото:СБУ)

В результате спецоперации Службы безопасности Украины в Бахмуте Донецкой области был разоблачен российский агент.

Как сообщается, в его задание входила разведывательно-подрывная деятельность.

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Данное направление для России на сегодняшний день чуть ли не единственное, где ее войска все еще предпринимают какие-то наступательные действия.

Видео дня

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Задержанный злоумышленник корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы инфраструктуры Бахмута, после чего передавал оккупантам разведданные об их результатах.

Кроме того, он информировал захватчиков о внутренней обстановке в городе и объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами расположения подразделений ВСУ.

Собранные сведения агент РФ передавал своему куратору из российских спецслужб.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid028NVHHKGw8fpkNbELi1Djy9xuVt3izoTT25Kmd6eomrCQUbtcA5gMtMg4fvwwyCxvl

На данное время обстановка в районе Бахмута остается самой горячей на фронте, поскольку кремлевский режим пытается взять город, не обращая внимание ни на какие потери среди своих военных.

https://www.youtube.com/embed/YGhYSQ8EhmM
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В прочем, несмотря на это, украинские бойцы отражают все атаки, и даже сумели продвинутьсявперед.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Российская агентура Война России против Украины

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