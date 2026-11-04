СБУ задержала троих организаторов беспорядков в Петропавловской Борщаговке и сообщила им о подозрении

Служба безопасности Украины задержала и сообщила о подозрении трем организаторам беспорядков в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.

Об этом СБУ сообщила в среду, 4 октября.

Согласно материалам дела, одной из задержанных является жительница Киевской области, которая спровоцировала столкновения вблизи пункта временной дислокации Национальной гвардии Украины в обмен на денежное вознаграждение.

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По данным СБУ, 30 октября она получила от другой жительницы Киевской области заказ на вывоз военнослужащего НГУ за пределы пункта дислокации подразделения. Фигурантка должна была сделать это под видом оказания неотложной медицинской помощи.

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Чтобы инсценировать транспортировку нацгвардейца в больницу, подозреваемая выдавала себя за медика и задействовала частный автомобиль, не имеющий отношения ни к одному медицинскому учреждению Украины.

Также фигурантка привлекла своего знакомого, который за деньги согласился изображать фельдшера во время вывоза военного.

Сотрудники СБУ зафиксировали, как накануне беспорядков этот мужчина проводил доразведку вблизи пункта временного размещения НГУ, возле которого затем произошли столкновения.

Кроме того, по данным расследования, находясь 2 ноября возле пункта дислокации подразделения Нацгвардии, псевдомедик начала распространять в соцсетях манипулятивную информацию, чтобы подстрекнуть к беспорядкам. Это спровоцировало столкновения и препятствование законной деятельности Сил обороны.

При осмотре мобильного телефона подозреваемой правоохранители обнаружили ее переписку с третьими лицами, в которой она обсуждает сценарии несанкционированных акций против украинских защитников.

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В ходе расследования была задержана и активная участница столкновений, призывавшая к блокированию и повреждению автобуса Национальной гвардии.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили женщине и двум ее сообщникам о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);

ч. 2 ст. 114−2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, совершенное в условиях военного положения).

Следователи СБУ направили в суд ходатайство об избрании фигурантам мер пресечения в виде содержания под стражей.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в соцсетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них ложной.

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Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Некоторые из них называли себя родственниками задержанных — не предоставляя при этом никаких подтверждений. Люди ломали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четырех мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных считались самовольно покинувшими часть. В корпусе Азов, к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у четырех человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения силы.

Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, к выяснению обстоятельств присоединились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте инцидента также был глава Офиса президента Кирилл Буданов. Людей вывели из здания. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

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Вскоре Кирилл Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала на «скорой» к дому. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала. По словам Буданова, женщина вместе с водителем как минимум за трое суток до событий проводила разведку объекта.

Журналисты NV выяснили, что Валентина Молодая, которая 2 ноября прибыла к месту дислокации нацвардейцев в Петропавловской Борщаговке в одежде врача, участвовала в попытке организовать в начале октября протесты в центре Киева с пророссийским следом.

4 ноября суд избрал меру пресечения Валентине Молодой, ее взяли под стражу без права внесения залога.