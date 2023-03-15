СБУ задержала своего экс-работника, который сбежал перед войной и призывал коллег дезертировать из Киева 15 марта, 13:07 СБУ подозревает своего экс-работника в дезертирстве и госизмене (Фото:Служба безопасности Украины/Facebook)

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника одного из структурных подразделений СБУ, который призывал коллег дезертировать.

Как утверждают в ведомстве, перед полномасштабной войной РФ против Украины он уволился и уехал в одну из стран Евросоюза. Оттуда экс-работник СБУ звонил по телефону бывшим коллегам и призывал их дезертировать из Киева. Он обещал, что так с ними «все будет хорошо», а в случае отказа угрожал слить их персональные данные представителям российских спецслужб, рассказывает СБУ.

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«Кроме того, злоумышленник пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мер и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Для этого пытался выпросить эту информацию у сотрудников СБУ», — говорится в сообщении Службы.

Бывший сотрудник СБУ пересек госграницу Украины в марте 2023 года, где его сразу задержали. Следователи сообщили о подозрении по статьям УКУ о государственной измене и дезертирстве. Сейчас он находится под стражей.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ и руководителей в Запорожской и Сумской областях.