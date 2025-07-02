СБУ заявила, что задержала 20-летнего переселенца из Луганска, который мог корректировать удары РФ по Черкасской области

Задержан в Черкасской области юноша, подозреваемый в сотрудничестве с ФСБ РФ (Фото: СБУ/Телеграм)

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила 20-летнего студента местного университета, которого подозревают в том, что он на ФСБ РФ корректировал удары по Черкасской области.

Об этом сообщила СБУ в Facebook.

По материалам дела, фигурант ранее проживал в Луганске, но еще до начала полномасштабной войны переехал в Черкассы, где поступил в университет.

Реклама

СБУ утверждает, что после этого он «попал в поле зрения» российской спецслужбы, когда искал заработка в Telegram-каналах.

Отмечается, что он отчитывался РФ о последствиях «прилетов»: искал места попадания и делал фото.

Как утверждает украинская спецслужба, следующей его задачей был поиск боевых позиций радиолокационных станций Сил обороны. Эти данные оккупанты планировали использовать для подготовки воздушных атак РФ «в обход» украинской системы ПВО.

Кроме того, отмечается, что юноша шпионил за админзданием областного управления Национальной полиции, пытаясь определить уровень защиты режимного объекта.

Сообщается, что сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его замыслов, у него изъяли телефон с подготовленным «отчетом» для ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.