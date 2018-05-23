СБУ задержала сразу трех должностных лиц Нацполиции Черниговской области

Во время задержания полицейские оказали сопротивление

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции руководителей следственного отдела и старшего участкового одного из районных отделов Нацполиции.

Как сообщается, должностные лица организовали механизм систематического вымогательства взяток от местных жителей за избежание уголовной ответственности.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками пяти с половиной тысяч гривен от жителя райцентра. За указанную сумму полицейские обещали не привлекать подозреваемого в совершении кражи к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Задержали полицейских после получения всей суммы взятки.

При этом отмечается, что во время задержания злоумышленники оказали сопротивление и пытались скрыться на автомобиле.

Ранее сообщалось, что чиновник Госфискальной службы брал взятки бытовой техникой.