Сотрудница Укрзализныци оказалась корректировщицей ВС РФ — СБУ
Коллаборантка передавала захватчикам разведданные о перемещении Сил обороны (Фото:СБУ)
Сотрудники контрразведки разоблачили коллаборантку, занимавшуюся корректировкой огня для уничтожения железнодорожной инфраструктуры.
Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.
Пособницей оккупантов оказалась руководительница одной из местных станций Укрзализныци. Злоумышленница передавала захватчикам разведданные о перемещении Сил обороны для нанесения серии массированных ракетных ударов.
Коллаборантка была завербована представителем российских спецслужб через ее знакомого, так называемого «депутата народного совета ДНР».
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