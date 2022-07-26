Сотрудница Укрзализныци оказалась корректировщицей ВС РФ — СБУ 26 июля, 15:10 Коллаборантка передавала захватчикам разведданные о перемещении Сил обороны (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки разоблачили коллаборантку, занимавшуюся корректировкой огня для уничтожения железнодорожной инфраструктуры.

Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Пособницей оккупантов оказалась руководительница одной из местных станций Укрзализныци. Злоумышленница передавала захватчикам разведданные о перемещении Сил обороны для нанесения серии массированных ракетных ударов.

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Коллаборантка была завербована представителем российских спецслужб через ее знакомого, так называемого «депутата народного совета ДНР».

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