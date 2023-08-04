СБУ заявила, что задержала соратника Кивы, который наводил российские Грады на боевые позиции ВСУ под Донецком 4 августа, 11:31 Соратника Кивы задержали (Фото:СБУ)

В пятницу, 4 августа, Служба безопасности Украины заявила, что задержала в Полтавской области соратника экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который наводил российские Грады на боевые позиции ВСУ под Донецком.

«Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, который корректировал российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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В СБУ рассказали, что чиновник входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно обращался к нему по решению бизнес-делов.

По данным ведомства, для получения разведданных о дислокации украинских войск, депутат сельсовета «в темную» использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задачи на Донецком направлении.

«Во время дистанционного общения с военными он выведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможного перемещения на линии фронта», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что затем полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Facebook, которую активно «мониторили» представители российских спецслужб.

Такую информацию агрессор в дальнейшем использовал для корректировки обстрелов позиций украинских защитников, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии (в частности Градов).

«Кроме того, фигурант выкладывал в соцсети собственные комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ», — добавили в СБУ.

Установлено, что провокационные сообщения чиновника неоднократно «подхватывали» российские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине.

Сейчас корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).