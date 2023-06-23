Шпионил за самолетами и MaxxPro. СБУ поймала «крота» в рядах ВСУ в Житомирской области 23 июня, 12:55 Спецслужба разоблачила вражеского агента в рядах ВСУ (Фото:Пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины обнаружила в рядах Вооруженных сил вражеского агента, который пытался добыть целый ряд важной информации об обороноспособности нашей страны. Он, в частности, шпионил за украинскими боевыми самолетами и бронемашинами MaxxPro.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спецслужба заявила, что военная контрразведка СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора провела многоступенчатую операцию в Житомирской области, которая позволила выявить завербованного агента российских спецслужб в рядах Вооруженных сил Украины. Им оказался местный житель, который мобилизовался в ВСУ и служил в одном из гарнизонов на севере страны.

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Следствие установило, что в начале мая 2023 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. Агенту были поставлены следующие задачи:

собирать данные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ;

передать данные агрессору с локациями складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны;

выявить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров MaxxPro.

Для выполнения задач российской спецслужбы их агент объезжал различные районы и скрыто наблюдал за военными объектами, а также пытался «в темную» использовать своих знакомых. Для коммуникации с ФСБ использовал мессенджер Telegram, сообщили в СБУ.

Спецслужба задержала агента, а также его подельника с поличным, когда тот собирал разведывательную информацию об украинских военных объектах. Во время обыска у завербованного предателя был обнаружен телефон, которым тот пользовался для связи со своим куратором, добавили в СБУ.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. В соответствии с законодательством, подозреваемому грозит пожизненное заключение.