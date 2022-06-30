СБУ задержала агента РФ, собиравшего сведения для ракетных ударов и диверсий на границе 30 июня, 12:38 Как рассказали в СБУ, агент также передавал РФ данные о критической инфраструктуре и позициях ВСУ (Фото:СБУ)

Контрразведка провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержала коллаборанта, который собирал разведданные для российских оккупантов.

Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.

В частности, злоумышленник собирал для спецслужбы сведения, которые должны были быть использованы для нанесения ракетных ударов РФ и диверсий на границе.

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Кроме того, он передавал противнику информацию о позициях ВСУ и объектах критической инфраструктуры.

«Полученную информацию он передавал своему сообщнику на Ближнем Востоке. Тот был задержан недавно контрразведкой СБУ в Черновицкой области, куда прибыл для подготовки серии взрывов на объектах Укрзализныци. Установлено, что оба мужчины входили в состав агентурной сети спецслужб России, которая была создана для проведения взрывной деятельности на западе Украины», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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