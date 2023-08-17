Готовил удар РФ по Киеву. СБУ задержала российского агента, ему грозит пожизненное заключение 17 августа, 10:55 СБУ задержала российского агента на Киевщине (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности задержала на Киевщине российского агента, который собирал данные о позициях Сил обороны, расположении ремонтных баз по техобслуживанию военной техники и локации электроподстанций в Киеве.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По данным спецслужбы, фигурант за деньги сотрудничал с Главным управлением Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Сообщается, что в ГРУ надеялись, что во время сбора разведданных их приспешник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинской ПВО.

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Разведывательная информация нужна была для подготовки новой серии прицельных воздушных ударов россии по Киеву и населенным пунктам вблизи него.

Его задержали во время осуществления видеосъемки военной базы ВСУ, к которой он прикреплял GPS-координаты.

По данным следствия, фигурантом оказался 23-летний житель Одессы. Он переехал в Киев и оставлял резюме на специализированных интернет-платформах по поиску подсобных работ.

Таким образом на него вышла российская военная разведка, которая за деньги привлекла его к сотрудничеству.

Фигуранту сообщили о подозрении государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Сейчас мужчина под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

14 августа киберспециалисты СБУ задержали в Киеве двух женщин, которые работали на главного редактора пропагандистского российского портала Вся Тверь Александра Зенина. Им грозит до 12 лет тюрьмы.