Искала HIMARS. СБУ заявила о задержании российской агентки, которая готовила удары по ВГА в Николаевской области 19 июля, 11:00 СБУ задержала российскую агентку (Фото:https://t.me/SBUkr)

СБУ задержала российскую агентку, которая готовила новую воздушную атаку по «центрам принятия решений» в Николаевской области, сообщила СБУ в Telegram в среду, 19 июля.

В ведомстве заявили, что контрразведчики СБУ предотвратили новую попытку рашистов получить координаты зданий, куда временно передислоцировались военно-гражданские администрации и подразделения Сил обороны в Николаевской области.

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В СБУ рассказали, что во время контрдиверсионных мероприятий на прифронтовой территории региона задержан еще один агент ГРУ.

«Ее основной задачей было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, также она пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, которые привлечены к боевым операциям украинских войск на южном направлении.

Полученную информацию она передавала российской спецслужбе через «связного».

В СБУ заявили, что им оказался ее близкий родственник, который ранее проходил службу в расформированном спецподразделении Беркут, а сейчас находится в составе оккупационной полиции РФ во временно оккупированном Крыму.

«Развединформация нужна была российским захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области», — добавили в ведомстве.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу, поэтапно задокументировали ее преступные действия и задержали на попытке передачи разведданных агрессору.

По данным следствия, враждебной информаторкой оказалась местная жительница, которую российское ГРУ дистанционно привлекло к сотрудничеству весной этого года.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении.

Сейчас злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Информаторке грозит до 12 лет тюрьмы.

Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.