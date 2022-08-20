СБУ задержала российских агентов, которые пытались устроиться в ВСУ — фото 20 августа, 16:00 Предатели способствовали оккупантам во время захвата Киевской области (Фото:СБУ)

Контрразведка СБУ задержала агентов РФ, пытавшихся устроиться в подразделения ВСУ, чтобы собирать разведданные о поставках украинским войскам западного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Отмечено, что предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевской области.

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«Вооруженные мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые боролись с захватчиками. Установлено также, что злоумышленники пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, после освобождения Киевской области пособники оккупантов остались на территории региона и продолжили подрывную деятельность против Украины.

«Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел „призваться“ от одной из территориальных общин вблизи Киева», — добавляют правоохранители.



Фото: СБУ

Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили комплектующие к самодельным взрывным устройствам и средства связи, которые вражеская агентура использовала для коммуникации с российскими «координаторами».



Фото: СБУ

Мужчинам сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяются связи предателей с представителями спецслужб РФ.



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