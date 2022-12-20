СБУ задержала россиянина, который пять раз пытался убежать из армии РФ

20 декабря, 20:00
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Оккупант, который пять раз пытался сбежать из армии РФ (Фото:Скриншот видео СБУ / Telegram)

Оккупант, который пять раз пытался сбежать из армии РФ (Фото:Скриншот видео СБУ / Telegram)

Служба безопасности Украины задержала россиянина, который пять раз пытался убежать из российских войск.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам пленного российского военного, после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Но впоследствии россияне поняли, что командование не отпустит их, поэтому решили бежать.

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«Сколько раз меня не пытались отправить на „передок“, я, осознавая, что там… убегал. Пять раз меня находили и возвращали назад», — рассказал мужчина сотрудникам СБУ.

В конце концов он попал в плен к украинским защитникам и выжил.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Армия России Война России против Украины

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