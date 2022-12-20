СБУ задержала россиянина, который пять раз пытался убежать из армии РФ 20 декабря, 20:00 Оккупант, который пять раз пытался сбежать из армии РФ (Фото:Скриншот видео СБУ / Telegram)

Служба безопасности Украины задержала россиянина, который пять раз пытался убежать из российских войск.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам пленного российского военного, после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Но впоследствии россияне поняли, что командование не отпустит их, поэтому решили бежать.

Видео дня

«Сколько раз меня не пытались отправить на „передок“, я, осознавая, что там… убегал. Пять раз меня находили и возвращали назад», — рассказал мужчина сотрудникам СБУ.

В конце концов он попал в плен к украинским защитникам и выжил.