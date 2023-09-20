СБУ заявила о задержании в Черкассах рэкетира, который «выбивал» деньги из семей погибших воинов ВСУ — фото 20 сентября, 13:25 СБУ задержала в Черкассах рэкетира (Фото:ssu.gov.ua)

В среду, 20 сентября, Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Черкассах рэкетира, который «выбивал» деньги из семей погибших воинов ВСУ.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что злоумышленник требовал с семей погибших украинских воинов долю от денежной помощи, которую они получали от государства. В частности, речь идет о единовременной выплате в размере 15 млн гривен после гибели защитника на войне.

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По данным СБУ, в случае отказа — рэкетир угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в том числе над их детьми.

Служба безопасности задокументировала, что фигурант таким образом требовал почти 800 тысяч гривен от матери и сестры военного ВСУ, который погиб весной 2022 года под Северодонецком. Чтобы «выбить» сумму, злоумышленник регулярно терроризировал семью погибшего воина и угрожал женщинам убийством.

В СБУ добавили, что в ходе оперативных мероприятий сотрудники спецслужбы задержали рэкетира «на горячем» во время передачи ему части «дани» в размере 200 тысяч гривен.

По данным следствия, задержанным является местный житель, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников.

Узнав о получении пострадавшими семьями государственной помощи, фигурант звонил им с анонимных номеров и требовал «свой процент».

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ заявили, что во время обысков по месту его проживания обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал в преступной деятельности. Также у него изъяты две боевые гранаты.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и точного количества пострадавших. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.