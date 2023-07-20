СБУ задержала сотрудницу Укрзализныци, которая помогала РФ готовить удар по Днепропетровщине 20 июля, 10:47 СБУ задержала сотрудницу Укрзализныци, которая помогала РФ готовить удар по Днепропетровщине (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала чиновницу Укрзализныци, которая помогала России готовить воздушный удар по логистическим путям Сил обороны на Днепропетровщине. Ей грозит 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора в Telegram.

По данным спецслужбы, что чиновницу местного подразделения Укрзализныци, которая была задержана в Днепре, российские военные привлекли к сотрудничеству в начале 2023 года.

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Офис генпрокурора сообщает, что фигурантка оказалась уроженкой Приморского края РФ, однако длительное время проживала в Днепре.

По сообщению СБУ, она собирала разведданные по указанию кадрового российского военнослужащего, который находился на оккупированной части Донецкой области, в частности о местах базирования Сил безопасности и обороны на территории Днепра.

Развединформация нужна была для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины.

Для сбора разведданных женщина объезжала территорию Днепра на общественном транспорте и скрыто фотографировала украинские объекты. В частности, информатор прислала видео места расположения военных ВСУ, которые обеспечивают охрану одного из мостов в городе.

Офис генпрокурора сообщает, что задержанной инкриминируют несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114−2 УК Украины). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

18 июля СБУ сообщала о задержании украинской военнослужащей, которая передавала войскам РФ данные о применении ВСУ разведывательных беспилотников для проведения операций в Херсонской области. Она служила по контракту в одной из воинских частей ВСУ, которая выполняет боевые задачи на передовой.

17 июля СБУ задержала информатора ФСБ РФ, который собирал данные о последствиях ракетного удара оккупантов по кафе в центре Краматорска 27 июня.

