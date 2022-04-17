СБУ задержала пятерых вражеских агентов и разоблачила еще двоих коллаборантов 17 апреля, 15:28 Цей матеріал також доступний українською СБУ отчиталась о задержании вражеских агентов и коллаборантов (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала пятерых вражеских агентов, а также разоблачила еще двоих коллаборантов в Киевской и Херсонской областях.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Так, в Одесской области удалось нейтрализовать агентурную сеть, которая работала на страну-агрессора, и задержать трех агентов.

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В Киевской области СБУ задержала местного жителя — самопровозглашенного главу Дымерской ОТГ, добровольно согласившегося на сотрудничество с врагом.

В Херсонской области объявили заочное подозрение самопровозглашенному руководителю гражданской администрации Новой Каховки.

В Днепропетровской области спецназовцы СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные обстрелы.

В Николаеве задержана местная жительница, которая систематически «докладывала» оккупационным войскам об обстановке в городе.

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