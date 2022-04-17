СБУ задержала пятерых вражеских агентов и разоблачила еще двоих коллаборантов

17 апреля, 15:28
Цей матеріал також доступний українською
СБУ отчиталась о задержании вражеских агентов и коллаборантов (Фото:СБУ)

СБУ отчиталась о задержании вражеских агентов и коллаборантов (Фото:СБУ)

Поддержи НВ

Служба безопасности Украины задержала пятерых вражеских агентов, а также разоблачила еще двоих коллаборантов в Киевской и Херсонской областях.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Так, в Одесской области удалось нейтрализовать агентурную сеть, которая работала на страну-агрессора, и задержать трех агентов.

Видео дня

В Киевской области СБУ задержала местного жителя — самопровозглашенного главу Дымерской ОТГ, добровольно согласившегося на сотрудничество с врагом.

В Херсонской области объявили заочное подозрение самопровозглашенному руководителю гражданской администрации Новой Каховки.

Читайте также:
Провоцировали панику: СБУ накрыла российскую ботоферму в Харьковской области

В Днепропетровской области спецназовцы СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные обстрелы.

В Николаеве задержана местная жительница, которая систематически «докладывала» оккупационным войскам об обстановке в городе.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины Коллаборационизм

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X