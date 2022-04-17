СБУ задержала пятерых вражеских агентов и разоблачила еще двоих коллаборантов
СБУ отчиталась о задержании вражеских агентов и коллаборантов (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины задержала пятерых вражеских агентов, а также разоблачила еще двоих коллаборантов в Киевской и Херсонской областях.
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Об этом СБУ сообщила в Telegram.
Так, в Одесской области удалось нейтрализовать агентурную сеть, которая работала на страну-агрессора, и задержать трех агентов.
В Киевской области СБУ задержала местного жителя — самопровозглашенного главу Дымерской ОТГ, добровольно согласившегося на сотрудничество с врагом.
В Херсонской области объявили заочное подозрение самопровозглашенному руководителю гражданской администрации Новой Каховки.
В Днепропетровской области спецназовцы СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные обстрелы.
В Николаеве задержана местная жительница, которая систематически «докладывала» оккупационным войскам об обстановке в городе.
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