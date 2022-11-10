СБУ задержала пропагандиста RT, который распространял в ЕС фейки о войне в Украине 10 ноября, 12:50 Иностранец оправдывал военные преступления РФ против мирных украинцев (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили сразу четырех прокремлевских пропагандистов, оправдывавших российское вторжение в Украину.

Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе СБУ.

Одним из задержанных оказался иностранец с Russia today, распространявший в ЕС антиукраинские фейки.

Для этого он использовал свои каналы на YouTube и в Telegram, общая аудитория которых составдяет более полумиллиона подписчиков.

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В своих сообщениях и видеосюжетах сторонник так называемого «русского мира» оправдывал уничтожение российскими войсками гражданской инфраструктуры и военные преступления ВС РФ против мирного населения.

Кроме того, он распространял дезинформацию о ходе боевых действий и призывал европейские страны ограничить помощь Украине.

Проживая в Черниговской области, иностранец привлек к своей преступной деятельности и сожительницу.

На данное время им уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Еще двух вражеских пропагандистов разоблачили в Днепропетровской области.

«Одна из них — жительница Покрова, распространявшая через соцсети призывы в поддержку оккупантов. За это в случае захвата региона она надеялась получить российский паспорт. Второй пророссийский агитатор — житель Новомосковска. Он призывал к захвату власти», — рассказали в украинской спецслужбе.

В отношении этих пособников оккупантов начато уголовное производство по ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.