СБУ задержала прокурора, вымогавшего у подозреваемого $15 тысяч

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Прокурора задержали при получении части взятки

Прокурора задержали при получении части взятки

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве взятки сотрудника местной прокуратуры.

Как сообщили в ГПУ, прокурор требовал у подозреваемого $15 тысяч.

Взамен он обещал изменить меру пресечения в виде содержания под стражей, избранную в отношении фигуранта уголовного производства, на более мягкую.

"Задокументирован факт получения части неправомерной выгоды прокурором прокуратуры Донецкой области в сумме 120 тысяч гривен. Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на взятке задержали майора СБУ.

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