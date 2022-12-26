СБУ задержала предателя, помогавшего россиянам похищать участников АТО во время оккупации Киевской области 26 декабря, 13:37 Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в Киевской области (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала предателя, помогавшего российским военным похищать участников АТО во время оккупации части Киевской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, предателем оказался житель поселка Глебовка, который во время захвата Вышгородского района поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

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Злоумышленник «сливал» агрессору адреса проживания местных жителей, которые могли входить в движение сопротивления. Среди них бывшие участники антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

По его «наводке» захватчики врывались в дома украинских патриотов и похищали их. После этого их пытали и принудительно вывозили в РФ.

Установлено, что предатель лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района. Именно он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его. Во время «налета» злоумышленник совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Также приспешник агрессора разграбил дома граждан под видом «содействия» материально-техническому обеспечению оккупационных группировок РФ. Таким образом, он «конфисковал» микроавтобус у жителя поселка.

По данным следствия, злоумышленник имел «преференции» от захватчиков в виде свободного передвижения по временно захваченной территории региона.

При этом даже свой автомобиль он обозначил знаками различения подразделений российских оккупантов.

После освобождения Киевской области предатель пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

При обыске по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы производства РФ и мобильные телефоны с контактами российских оккупантов.



Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанную меру пресечения в виде содержания под стражей.