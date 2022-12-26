СБУ задержала предателя, помогавшего россиянам похищать участников АТО во время оккупации Киевской области

26 декабря, 13:37
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Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в Киевской области (Фото:СБУ)

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в Киевской области (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала предателя, помогавшего российским военным похищать участников АТО во время оккупации части Киевской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, предателем оказался житель поселка Глебовка, который во время захвата Вышгородского района поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

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Злоумышленник «сливал» агрессору адреса проживания местных жителей, которые могли входить в движение сопротивления. Среди них бывшие участники антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

По его «наводке» захватчики врывались в дома украинских патриотов и похищали их. После этого их пытали и принудительно вывозили в РФ.

Установлено, что предатель лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района. Именно он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его. Во время «налета» злоумышленник совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Также приспешник агрессора разграбил дома граждан под видом «содействия» материально-техническому обеспечению оккупационных группировок РФ. Таким образом, он «конфисковал» микроавтобус у жителя поселка.

По данным следствия, злоумышленник имел «преференции» от захватчиков в виде свободного передвижения по временно захваченной территории региона.

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При этом даже свой автомобиль он обозначил знаками различения подразделений российских оккупантов.

После освобождения Киевской области предатель пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

При обыске по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы производства РФ и мобильные телефоны с контактами российских оккупантов.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанную меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
Редактор: София Лазарова

Теги:   АТО Служба безопасности Украины (СБУ) Киевская область Государственная измена Участник АТО Ветераны Война России против Украины

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