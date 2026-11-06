Скрывался более полутора лет: СБУ задержала подозреваемого в подрыве авто чиновника Днепровского горсовета

СБУ задержала мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля в Днепре весной 2025 года (Фото: Служба безопасности Украины)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля руководителя Левобережной администрации Днепровского горсовета в апреле 2025 года.

Об этом СБУ сообщила в пятницу, 6 ноября.

По версии следствия, мужчина действовал по заказу российских спецслужб и был завербован через своего знакомого, проживающего во временно оккупированном Луганске.

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Фигурант получил задание на ликвидацию украинского чиновника, проживавшего в соседнем доме.

Для выполнения задания он установил на балконе своей квартиры скрытый видеорегистратор, чтобы зафиксировать автомобиль чиновника и определить примерное время его выхода из дома.

Позже мужчина получил от россиян координаты тайника, из которого он забрал самодельное взрывное устройство.

Ночью накануне взрыва подозреваемый изготовил взрывное устройство на основе пластида и снабдил его датчиком движения, после чего закрепил бомбу под водительским сиденьем.

В ходе обысков у задержанного были изъяты видеорегистратор и два смартфона, которые он поочередно использовал для связи с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

4 апреля 2025 года в Днепре взорвался автомобиль местного депутата, главы Левобережной администрации Днепровского городского совета Юрия Федько. В результате полученных ранений Федько умер в больнице.